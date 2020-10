CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 25 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina rende merito a Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, che ha aperto le danze nel 2-0 dei nerazzurri di Antonio Conte in casa del Genoa. Rabbia, invece, per Lautaro Martínez: sostituito, l’argentino si è sfogato duramente contro la panchina.

Bel colpo della Sampdoria di Claudio Ranieri, corsara (3-1) in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. In alto, sotto la testata, si parla molto di Lazio-Bologna, terminata 2-1 grazie ai gol di Luis Alberto e Ciro Immobile.

In basso, invece, le anticipazioni su Juventus-Verona: in attacco, Andrea Pirlo farà giocare Álvaro Morata e Paulo Dybala. In Benevento-Napoli di oggi, è sfida tra allenatori amici, Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso. In Milan-Roma di domani, invece, scontro tra giganti: Zlatan Ibrahimović contro Edin Džeko.

