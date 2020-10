Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (25/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Romelu Lukaku. Grazie al belga ed a Danilo D’Ambrosio, infatti, l’Inter di Antonio Conte ha sbancato (2-0) ‘Marassi‘, casa del Genoa. Saranno, quindi, Álvaro Morata e Paulo Dybala a guidare l’attacco di Andrea Pirlo questa sera in Juventus-Verona. Spazio, poi, al commento delle altre gare di ieri, con la vittoria (3-1) della Sampdoria in casa dell’Atalanta e della Lazio (2-1) all’Olimpico contro il Bologna. Infine, un accenno anche a Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A. L’attenzione è tutta sul duello tra Zlatan Ibrahimović ed Edin Džeko.

