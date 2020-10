Milan-Roma: contro i giallorossi Ibrahimovic si scatena | Serie A News

Milan-Roma: che ‘score’ di Ibrahimovic contro i giallorossi!

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic è il protagonista dell’approfondimento del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Più passa il tempo, infatti, e più il Benjamin Button rossonero sembra davvero ringiovanire e risultare, in campo e fuori, sempre più decisivo.

Nonostante i 39 anni compiuti all’inizio di questo mese, Ibrahimovic continua a non porsi limiti, ha più fame di prima e voglia di battere tutti i record possibili, di squadra e personali. Milan-Roma, per Ibrahimovic e compagni, sarà il secondo banco di prova stagionale dopo il derby contro l’Inter, vinto per 2-1 grazie proprio alla doppietta del fuoriclasse svedese.

Il Milan si presenterà all’appuntamento con i giallorossi con il totem scandinavo a guidarlo, in attacco. Una sfida, questo Milan-Roma, per Ibrahimovic resa ancora più stimolante per via del confronto a distanza con Edin Dzeko, attaccante giallorosso. Uno di quelli che, si è sempre detto, per stile di gioco ed efficienza sotto rete, ricorda Zlatan.

Il duello a distanza tra i due centravanti aggiungerà un po’ di pepe ad un match già di per sé importantissimo. Vincendo, infatti, il Milan può piazzare la prima ‘mini-fuga’ stagionale in vetta alla classifica: confermarsi in una sfida contro una grande del calcio italiano darebbe ulteriore morale e voglia di emergere alla truppa rossonera.

Ibrahimovic si appresta a vivere questo Milan-Roma con 4 gol all’attivo in campionato, due doppiette segnate contro Bologna e Inter, nelle uniche due volte in cui è sceso in campo in Serie A causa CoVid_19. Ma i giallorossi, in carriera, hanno sempre portato bene al numero 11 del Diavolo.

In 19 gare giocate contro la compagine capitolina, infatti, Ibrahimovic ha messo a segno ben 10 gol e fornito 3 assist. Di queste 19 gare, Ibrahimovic ne ha vinte 13. E, siamo certi, lo svedese vorrà proseguire anche domani sera, nel ‘Monday Night‘ di campionato, la sua tradizione positiva.

Ibra, tra l’altro, giovedì scorso al ‘Celtic Park‘ ha giocato appena 66′: pertanto, domani sera sarà più fresco per Milan-Roma. Battere i giallorossi, concorrente del Milan per un posto in Champions League, avrebbe davvero una valenza importante. Ibrahimovic lo sa e si prepara alla battaglia. CALCIOMERCATO MILAN: TESORETTO PER GENNAIO! LE ULTIME >>>