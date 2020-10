Milan-Roma: ballottaggio tra Brahim Díaz e Krunic | Serie A News

Milan-Roma: giocherà Brahim Díaz o Krunic?

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Difficile che Hakan Calhanoglu giochi titolare in Milan-Roma di domani sera a San Siro. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, al posto del turco, nella posizione di trequartista centrale dietro Zlatan Ibrahimovic, giocherà uno tra Brahim Díaz e Rade Krunic. Calhanoglu, infatti, potrebbe recuperare (oggi provino decisivo) al massimo per la panchina. Toccherà a Stefano Pioli, tecnico rossonero, decidere chi, tra Brahim Díaz e Krunic, partirà dall’inizio in occasione di Milan-Roma. Entrambi sono andati in gol, giocando bene, giovedì scorso in Europa League. UNA PRESTIGIOSA OPINIONE GIORNALISTICA SU BRAHIM DÍAZ >>>