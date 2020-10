Milan, Marani: “Brahim Díaz grande talento: la maglia non gli pesa”

Milan, l’opinione di Marani su Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Matteo Marani, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha lodato le qualità tecniche di Brahim Díaz. Il fantasista spagnolo, classe 1999, è andato a segno ieri sera, a Glasgow, in occasione di Celtic-Milan 1-3 di Europa League. Queste le dichiarazioni di Marani su Brahim Díaz. “Ha un grande talento, è quello che lo conduce. Nel gol c’è classe e istinto puro, penso che lui debba avere un po’ di continuità. Deve iniziare ad assumere un ruolo importante, è la prima alternativa davanti. Non mi sembra che gli pesi la maglia, quando rispondi così vuol dire che non ti pesa troppo ed è un grande titolo di merito”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>