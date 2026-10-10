Sassuolo-Milan, probabile formazione: ecco perché Amorim punta ancora sulla difesa a quattro

I rossoneri cambiano modulo per sfatare il tabù del Mapei Stadium: ecco lo schieramento studiato dall'allenatore portoghese per trovare il gol subito
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-27. I rossoneri devono sfatare un grande tabù, visto che non riescono a vincere al 'Mapei Stadium' da maggio 2022. Dopo la lunga sosta per le partite delle Nazionali, il Diavolo è pronto a trovare i suoi equilibri e a cercare un'altra vittoria dopo la bella partita contro il Lecce.
Il passaggio al 4-4-1-1: i segreti della nuova mossa tatticaCome scrive 'Il Corriere dello Sport' sembra sia stata tracciata la strada verso il 4-4-1-1 visto proprio contro i salentini anche se servirà altro tempo per trovare la quadra definitiva. Anche durante il test contro il Padova Amorim ha continuato a lavorare sulla difesa a quattro. Oggi dovrebbero arrivare le scelte definitive in vista della sfida contro la squadra di Alberto Aquilani.
Il quotidiano cerca di spiegare questa scelta tattica:
- Maggiore equilibrio: con la difesa a quattro si cerca una stabilità superiore in fase difensiva per coprire le folate offensive degli esterni di centrocampo/attacco.
- La trazione anteriore: Chukwueze da una parte, Diego Moreira dall’altra e Pulisic a ridosso di Gonçalo Ramos: questo dovrebbe essere il piano offensivo di Amorim, anche per l'infortunio di Saelemaekers che toglie una valida alternativa nel reparto.
La probabile formazione e la gestione degli esterni offensiviEcco quindi la probabile formazione rossonera in vista di Sassuolo-Milan.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos.Allenatore: Ruben Amorim.
Il piano di Amorim dovrebbe essere incentrato sulla ricerca dell'equilibrio, senza perdere però efficacia in fase offensiva.
- I limiti del vecchio modulo: l'allenatore portoghese si è accorto dei possibili limiti del suo 3-4-2-1 con i calciatori al momento in rosa e ha deciso di sperimentare altre soluzioni tattiche per far rendere al massimo i suoi calciatori.
- Il test superato: contro il Lecce sono arrivati segnali più che positivi: ora servirà capire se la difesa a quattro e i due mediani siano in grado di supportare quattro calciatori molto offensivi.
- Libertà di spinta: Chukwueze e Moreira, comunque, non dovranno più muoversi a tutto campo per coprire, ma avranno più libertà in avanti.
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