Napoli-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Ecco le probabili scelte di formazione dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, per la partita di domani sera contro il Milan

Domani sera, alle 20.45, il Napoli ospiterà il Milan allo 'Stadio Diego Armando Maradona'. Sarà la partita che chiuderà il programma della 28^ giornata del campionato di Serie A e, probabilmente, potrebbe determinare anche parte delle sorti del torneo in corso. Con l' Inter momentaneamente in vetta alla classifica con una gara da recuperare, Napoli e Milan, con una vittoria, potrebbero nuovamente scavalcare i nerazzurri. Riguardo il match, ecco come potrebbe schierare la formazione l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli , secondo 'Sky Sport'.

Nessun dubbio per il modulo, con il 4-2-3-1 che ormai è un marchio di fabbrica. Tra i pali Maignan, mentre in difesa si rivede dal primo minuto Davide Calabria dopo aver riposato nel derby di Coppa Italia. Indisponibile Romagnoli, al suo posto giocherà Pierre Kalulu che formerà la coppia centrale con Fikayo Tomori. Saldo sulla sinistra Theo Hernandez. Dopo aver saltato per squalifica il match contro l'Inter, Sandro Tonali torna nuovamente titolare a centrocampo. Insieme a lui ci sarà Ismael Bennacer, con Franck Kessié che verrà spostato sulla trequarti a discapito di Brahim Diaz. Se Rafael Leao è sicuro del posto a sinistra, sul fronte opposto Junior Messias è in vantaggio su Alexis Saelemaekers per una maglia da titolare. Torna nuovamente a disposizione Zlatan Ibrahimovic, ma sarà ancora una volta Olivier Giroud a partire titolare.