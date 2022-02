Milan-Udinese, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Ecco le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita di domani sera tra il Milan e l'Udinese di Gabriele Cioffi

Milan-Udinese sarà l'anticipo della 27^ giornata del campionato di Serie A. La gara è in programma domani sera, alle ore 18.45, e verrà disputata allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Dopo aver ottenuto un solo punto nella trasferta di Salerno, i rossoneri vogliono ritornare alla vittoria e mantenere ben salda la prima posizione in classifica. Dall'altro lato c'è un'Udinese in cerca di tre punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. In merito alla partita di domani, ecco come potrebbe schierare il suo Milan in campo Stefano Pioli.