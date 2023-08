Milan-Torino, le probabili formazioni: confermati gli 11 di Bologna

Il portale di Sky Sport riporta le ultime sulle probabili formazioni di Milan e Torino, match valido per la seconda giornata di Serie A

Mancano poche ore all'esordio stagione del Milan di Stefano Pioli a San Siro. Il match contro il Torino riporterà i rossoneri nella loro casa, di fronte a tutto il tifo milanista. Ecco le ultime sulle probabili formazioni, come riportate da Sky Sport.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Pochi dubbi sul fronte Milan, con Stefano Pioli che sembra intenzionato a confermare gli stessi 11 visti nella vittoriosa trasferta contro il Bologna. In porta Maignan, in difesa ancora Calabria, con Tomori, Thiaw e Theo Hernandez sulla sinistra. Al centro del campo ci saranno Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek. In attacco il trio estivo con Leao, Giroud e Pulisic.