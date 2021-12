Milan-Napoli, la probabile formazione di Luciano Spalletti | Serie A News

Domani sera il Napoli sarà ospite del Milan allo Stadio Giuseppe Meazza: ecco come potrebbero scendere in campo gli uomini di Spalletti

Domani sera, alle 20.45, Milan e Napoli chiuderanno il programma della 18^ giornata della Serie A Tim. Una partita fondamentale per le due squadre, le quali vorranno ottenere un punto e non perdere di vista l'Inter attualmente a +4 in classifica sul Diavolo secondo. Guardando in casa azzurra, Luciano Spalletti - un po' come Stefano Pioli - è costretto a dover fare delle scelte di formazione quasi obbligate.