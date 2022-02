Milan-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri | Coppa Italia News

La probabile formazione dell'Inter per la partita di domani contro il Milan, gara valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia

Domani sera, alle ore 21.00, Milan e Inter si affronteranno allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' per quella che sarà la gara valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia. Una sfida importante, non ancora decisiva, ma chi vincerà potrà avere un risultato a proprio favore in vista del match di ritorno. In particolar modo i nerazzurri potranno avere a proprio vantaggio la regola del gol in trasferta, ancora in vigore nella competizione a differenza di quanto accade in Champions League, Europa League e Conference League. A proposito dell'Inter, ecco quali potrebbero essere le scelte di formazione di Simone Inzaghi.