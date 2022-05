Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: i dubbi di Pioli e Italiano

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Fiorentina. La gara si giocherà questo pomeriggio, alle ore 15:00 allo stadio San Siro. Tutte e due le squadre devono vincere: i rossoneri per continuare a...

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Fiorentina. La gara si giocherà questo pomeriggio, alle ore 15:00 allo stadio San Siro. Tutte e due le squadre devono vincere: i rossoneri per continuare a rimanere primi in classifica, i viola per arrivare in Europa a fine stagione. Ecco dunque le probabili formazioni di Milan e Fiorentina.

QUI MILAN - Pioli sembra avere ancora due dubbi di formazione. Il primo è quello tra Brahim Diaz e Ismael Bennacer, con il primo favorito: se giocasse invece l'algerino, Kessie si sposterebbe sulla trequarti. L'altro è quello consueto tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, con il brasiliano in pole position. Al centro della difesa confermati Kalulu e Tomori, così come in attacco Olivier Giroud. Panchina per Zlatan Ibrahimovic, molto triste per la scomparsa per il suo amico Mino Raiola. Indisponiibli Kjaer, Florenzi e Maldini.

QUI FIORENTINA - Anche Italiano ha una serie di dubbi da sciogliere. Il primo è quello sulla fascia destra tra Quarta e Venuti, con il primo leggermente favorito; il secondo tra Saponara e Ikone, con l'ex rossonero avanti; il terzo è quello tra Bonaventura e Maleh, anche se Jack che non è ancora al 100% fisicamente. In avanti dovrebbe spuntarla Cabral, mentre l'ex rossonero Piatek si accomoderà in panchina. Indisponibili: Castrovilli e Odriozola.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Balo-Toure, Romagnoli, Gabbia, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano, Quarta, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione: Dragowski, Rosati, Venuti, Nastasic, Terzic, Amrabat, Maleh, Calleon, Piatek, Sottil, Kokorin, Ikone. Allenatore: Vincenzo Italiano.

