Genoa-Milan, la probabile formazione: novità sulla trequarti | News

Sky Sport ha riferito la probabile formazione di Genoa-Milan, 15° giornata di Serie A che si giocherà domani sera a Marassi

Sky Sport ha fornito la probabile formazione di Genoa-Milan. La gara, valida per la quindicesima giornata di Serie A, andrà in scena domani sera allo stadio Marassi. Pioli pensa a qualche cambio di formazione rispetto alla squadra che ha perso domenica scorsa contro il Sassuolo.

In porta Maignan. In difesa ci saranno Kalulu, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo Kessie e Tonali. Le novità più importanti, però, sono sulla trequarti: insieme a Saelamekers, infatti, dovrebbero esserci Junior Messias e Rade Krunic. Panchina per Brahim Diaz e Rafael Leao. In attacco Zlatan Ibrahimovic.