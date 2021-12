Empoli-Milan, la probabile formazione di Andreazzoli | Serie A News

Domani sera l'Empoli ospiterà il Milan al 'Castellani': ecco le probabili scelte di formazione di Aurelio Andreazzoli

Domani sera andrà in scena l'ultimo atto di questo 2021 del Milan. La squadra di Stefano Pioli sarà ospite dell'Empoli allo Stadio 'Carlo Castellani' alle 20.45 per la gara valida per la 19^ giornata di Serie A. Riguardo i padroni di casa, i toscani stanno vivendo un'ottimo momento di forma. Sono infatti cinque i risultati utili consecutivi dei ragazzi di Aurelio Andreazzoli, al momento al nono posto in classifica e distante solamente quattro lunghezze dal sesto posto, che vale a dire Conference League.