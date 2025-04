Derby Milan-Inter, le probabili formazioni: Musah in mezzo. E davanti ...

Le probabili formazioni del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'

Ecco le probabili formazioni del derby Milan-Inter , semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 , in programma domani, mercoledì 2 aprile , alle ore 21:00 a 'San Siro', secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Derby Milan-Inter, le probabili formazioni della partita

Qui Milan - Sérgio Conceição, allenatore dei rossoneri, dovrà rinunciare soltanto a Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek, infortunati. Tornano Malick Thiaw in difesa e Yunus Musah a metà campo. In attacco, di nuovo titolari Rafael Leão a sinistra e Santiago Giménez come riferimento avanzato.