Cagliari-Milan, la probabile formazione rossoblu | Serie A News

Cagliari-Milan: la probabile formazione dei sardi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cagliari-Milan, gara valida per la 18esima giornata di Serie A TIM, scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45.

L’allenatore Eusebio Di Francesco vuole ritrovare la vittoria che manca dal 7 novembre contro la Sampdoria e provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. L’ex tecnico di Roma e Sassuolo schiererà il consueto 4-2-3-1 con Cragno tra i pali. Quartetto difensivo composto da Zappa, Walukiewicz, Godin e Lykogiannis. Mediana presieduta da Marin e Nainngolan, mentre il tridente dei trequartisti sarà formato da Ounas, Joao Pedro e Sottil che supporteranno l’unica punta Simeone.

Non sarà della gara lo squalificato Nandez, così come gli infortunati Rog, Luvumbo e Faragò. Indisponibile anche il giovane difensore Andrea Carboni, ancora alle prese con il Covid. Convocato il neo acquisto Alfred Duncan: il centrocampista arrivato in settimana dalla Fiorentina partirà dalla panchina.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Nainngolan; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco.