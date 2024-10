Bologna-Milan, le probabili formazioni: Fonseca fa fuori ancora Leao

Nella giornata di sabato 26 ottobre, alle ore 18:00, nella splendida cornice dello stadio 'San Siro' di Milano si dovrebbe giocare il match tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca, valido per la 9^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Usiamo il condizionale, perché come noto è stato comunicato il rinvio. Nonostante ciò tutti, o quasi, spingono per giocare, e in mattinata ci sarà una decisione definitiva in merito.