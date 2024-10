Bologna-Milan, torna lo spettro del rinvio: fatale una mossa dei felsinei

A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nell’ordinanza - ed in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private.

Le intense piogge di questi giorni e le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore. Vista anche l’Allerta meteo emessa per la giornata di domani.

La partita Bologna-Milan peraltro porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di Ordine Pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte.

Tutto ciò creerebbe notevoli difficoltà alle operazioni in corso. Ed aggraverebbe il contesto in cui già si trova quella zona, creando rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone.

La necessità di sospendere la partita Bologna/Milan è stata condivisa dal Sindaco durante l’incontro di questo pomeriggio del Centro Coordinamento Soccorsi tenutosi presso la Prefettura di Bologna".

Bologna-Milan, i felsinei fanno 'ostruzione': torna in voga l'ipotesi rinvio — Nonostante ciò, la Lega Serie A e i club hanno spinto per giocare. Come riferito da 'TMW', però, il Bologna non sarebbe d'accordo sul giocare su campo neutro. Torna quindi lo spettro del rinvio, anche perché ora diventa una corsa contro il tempo per trovare la soluzione che vada bene a tutti.