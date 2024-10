Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'arrivo in Lega Calcio per la consueta assemblea, dicendo la sua su Bologna-Milan. Come noto, infatti, è prevista per questa mattina la decisione ufficiale sulla disputa del match che si sarebbe dovuto giocare nella giornata di domani, sabato 26 ottobre, alle ore 18:00. Il comunicato del sindaco Matteo Lepore ha però cambiato la carte in tavola e ora si attende una decisione definitiva.