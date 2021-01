Bologna-Milan, la probabile formazione: Pioli ha un solo dubbio | News

Bologna-Milan, la probabile formazione: un dubbio per Pioli

Oggi pomeriggio, alle ore 15 si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

A centrocampo torna Sandro Tonali, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. Panchina per Ismael Bennacer, che torna finalmente a disposizione. Sulla trequarti Pioli aveva diversi dubbi, che sembra aver sciolto: Rafael Leao al centro e Ante Rebic a sinistra. Possibile che il 4-2-3-1 possa tramutarsi in un 4-4-2 con il portoghese più vicino alla punta

L'unico dubbio è quello relativo sulla fascia destra tra Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo, ma il primo sembra essere decisamente favorito. Il belga è molto importante per Pioli soprattutto dal punto di vista tattico, e quindi il tecnico dovrebbe schierarlo nuovamente titolare, così come è successo nel derby.