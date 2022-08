Atalanta-Milan, la probabile formazione: Giroud prova ad insidiare Rebic

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. Giroud o Rebic in attacco?

L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica uno spazio alla probabile formazione del Milan in vista della gara contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A. Il 'problema' principale riguarda il nome dell'attaccante che scenderà in campo dal primo minuto. Sarà l'uomo dei gol pesanti che ha regalato lo scudetto ai rossoneri oppure il giocatore ritrovato che ha risolto la pratica Udinese con una doppietta? Il ballottaggio è aperto.

Ante Rebic, in una sola partita, ha già eguagliato il se stesso della scorsa stagione, che aveva segnato la miseria di 2 gol in campionato in 21 apparizioni e ha spazzato via tutti i dubbi relativi alla sua importanza. Olivier Giroud, intanto, è ritornato a disposizione, giocando anche uno spezzone contro l'Udinese. Stefano Pioli li ha provati entrambi in allenamento e adesso ci sarà da optare per uno dei due. Un dolce grattacapo per l'allenatore rossonero, che difficilmente toglierà l'ex Eintracht dal campo dopo la grande prestazione della scorsa giornata.