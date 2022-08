Amichevole Vicenza-Milan: Pioli schiera i titolari. Ancora out Origi | News

Questa sera il Milan sarà ospite del Vicenza per una gara amichevole. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta alcune indicazioni in merito alla formazione che verrà probabilmente schierata da Stefano Pioli. Oggi ci sarà spazio per De Ketelaere, il quale giocherà probabilmente un quarto d'ora, mentre avrà modo di giocare più minuti nella gara amichevole di domani contro la Pergolettese. Pobega intanto è rientrato in gruppo dopo aver accusato un problema muscolare negli scorsi giorni, mentre non ha ancora recuperato Origi che salterà l'amichevole di stasera e, probabilmente, la gara di sabato prossimo contro l'Udinese.