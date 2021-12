Udinese-Milan 1-1, pagelle contrastanti per Saelemaekers: sufficiente o no?

Pagelle contrastanti per Alexis Saelemaekers nel day-after di Udinese-Milan. Si passa dalla sufficienza alla bocciatura

Come accade nel day after delle partite, i principali quotidiani sportivi pubblicano le consuete pagelle con i voti assegnati ad ogni calciatore. Dopo Udinese-Milan balzano all'occhio diverse insufficienze, su tutte quelle di Ismael Bennacer e Tiemoué Bakayoko, protagonisti, loro malgrado, di una prestazione altamente negativa. Consultando gli altri rossoneri si nota una netta discrepanza di valutazioni su Alexis Saelemaekers. 'La Gazzetta dello Sport', infatti, assegna al belga un 6 in pagella, mentre il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' si trovano d'accordo ad abbinargli un più severo 5. Dalla sufficienza netta alla bocciatura passa tanto. Ecco la loro spiegazione.