Shamrock Rovers-Milan 0-2, le pagelle di Tuttosport: una sola insufficienza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, il migliore in campo del Milan in occasione del match contro lo Shamrock Rovers è stato Hakan Calhanoglu, che ha meritato un 7,5 pieno in pagella. Gol, assist e traversa colpita per il numero 10, in gran forma ieri. Voto poco più basso, ma estremamente positivo, anche per Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma; per entrambi voto 7. Lo svedese ha aperto il match, il portiere ha chiuso la saracinesca in diverse occasioni.

Voto 6,5 per Ismael Bennacer, mentre sufficienza piena per tutto gli altri. C’è una sola eccezione, data da Matteo Gabbia. Il numero 46 rossonero si è distratto spesso e volentieri e ha commesso errori che potevano essere sanguinosi per la sua squadra: per lui voto 5.

