Serie A Femminile, Milan-Sampdoria 4-0: le pagelle delle giocatrici di Ganz

Bella vittoria del Milan femminile di Maurizio Ganz, che vince contro la Sampdoria di mister Cincotta 4-0. La partita non è mai stata in discussione, con le rossonere che hanno dominato dal primo all'ultimo minuto.In rete Piemonte, Bergamaschi e Thomas, che ha segnato una doppietta. Ecco le pagelle delle giocatrici rossonere per la nostra www.