Milan-Sampdoria Femminile (3-0): tris di testa della Piemonte! | LIVE NEWS

Milan-Sampdoria, partita della 13^ giornata della Serie A Femminile, si giocherà quest'oggi alle 14:30.

Bellissima accelerazione di Thomas, che mette in difficoltà la difesa della Sampdoria che allontana in calcio d'angolo.

Doppia occasione per il Milan: da azione di contropiede, prima il tiro di Thomas e poi sulla respinta un altro tiro di Grimshaw. Il portiere della Sampdoria respinge in calcio d'angolo

Nuova occasione per Thomas, scatenata in questo avvio, ma l'attaccante non riesce a battere il portiere della Sampdoria.

Sono ufficiali , da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Sampdoria Femminile. Vediamo, insieme, dunque, le scelte definitive di Ganz e Cincotta per questo incontro!

Milan-Sampdoria, partita valida per la 13^ giornata della Serie A Femminile si disputerà allo Vismara alle ore 14:30.