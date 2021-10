Pagelle Porto-Milan 1-0, i voti di Tuttosport: Ballo-Touré non convince

Ecco le pagelle di Porto-Milan firmate 'Tuttosport'. Solo due sufficienze per i rossoneri, Fodé Ballo-Touré convince sempre meno

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, ha stilato le pagelle del Milan dopo la sconfitta contro il Porto. Una brutta prestazione che non consente a quasi tutti i rossoneri di raggiungere la sufficienza. Discorso a parte per Ciprian Tatarusanu, Simon Kjaer e Olivier Giroud . Il danese è bravissimo ad immolarsi nel primo tempo e salva un gol fatto: è sempre un'ancora di salvataggio. Il numero 9 offre qualche buona sponda e l'unico squillo rossonero con un colpo di testa centrale, mentre il portiere para quello che c'è da parare.

Voto 5,5 per Fikayo Tomori, per il subentrato Alessio Romagnoli, oltre a Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu. Da qui in poi inizia un'incredibile sfliza di 5 che abbraccia il resto dei calciatori. Fodé Ballo-Touré continua a non convincere dopo la brutta prestazione con il Verona, Sandro Tonali e Ismael Bennacer fanno fatica in mezzo al campo e Rafael Leao si spegne subito. Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.