Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Theo e Kessié sontuosi

Le pagelle di Torino-Milan 0-7: che successo in trasferta! Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Torino-Milan 0-7, roboante successo dei rossoneri sotto la Mole Antonelliana nella 36^ giornata di Serie A. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Franck Kessié, voto 8: "Padrone della mediana, si trasforma anche in uomo assist lanciando Brahim Díaz sul terzo gol. Dal dischetto si riscatta dopo l'errore contro la Juventus: stavolta spiazza Sirigu e si conferma specialista affidabile. Potrebbe anche regalarsi la doppietta su imbeccata di Theo".

Stesso voto anche per Theo Hernández: "Quando parte, per i granata sono dolori. Doppietta d'autore, si prende la scena da dominatore incontrastato della corsia: fenomenale, anche grazie all'inconsistenza del Torino". Appena sotto il Presidente ed il francese, invece, troviamo mister Stefano Pioli.

Voto 7,5, dunque, nelle pagelle di Torino-Milan, per il tecnico rossonero così motivato: "Di sicuro non si aspettava un Torino così dimesso e nemmeno un autentico tiro al bersaglio da parte del Diavolo. Ma il Milan si conferma un rullo compressore da record in trasferta ed aggiunge un altro mattone nella conquista di un posto in Champions League".

Medesimo voto, poi, per Ante Rebić: "Una serata da Ibra: fa reparto da solo e tiene in costante apprensione la difesa torinista. Prima è uomo assist. Poi partecipa alla sagra del gol al 'Grande Torino' con la tripletta personale". Voto 7, quindi, per Gigio Donnarumma ("Una sola grande parata, ma decisiva, sul tiro di Bremer da due passi") e Brahim Díaz ("Ripete quanto di buono già visto allo 'Stadium' qualche giorno fa: tra le linee colpisce e si fa sempre trovare pronto").

Quasi tutto il resto dei calciatori rossoneri impiegati, poi, prende 6,5 nelle pagelle di Torino-Milan. Questo voto va a Davide Calabria, Simon Kjær ("Non deve fare gli straordinari"), Fikayo Tomori ("Impeccabile, pure per demeriti altrui"), Ismaël Bennacer, Samu Castillejo ("Prende coraggio con il passare dei minuti"), Hakan Çalhanoğlu ("Nella ripresa si scioglie un po'"), Diogo Dalot e Rafael Leão.

Voto 6, infine, sufficienza piena per i subentrati Rade Krunić e Soualiho Meïte ("Ex della sfida, non si lascia rimpiangere più di tutto").