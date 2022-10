Pagelle Torino-Milan 2-1: Leao imperdonabile, Tatarusanu poco reattivo

PAGELLE TORINO-MILAN - Una partita vive di episodi e il Milan, questa sera, non ha saputo direzionali dalle sue parti. Il doppio errore di Rafael Leao nei primissimi minuti incoraggia il Torino, che trova due gol nella seconda parte del primo tempo. Junior Messias segna il gol della speranza, ma i rossoneri non riescono ad affondare il colpo nel finale. Si torna a casa con zero punti. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri.