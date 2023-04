Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: “Il Maradona esalta Leao”

Tonali 7 "Un break al 28' per il possibile 1-0 (Giroud incoccia in Meret) e una notte fatta di sostanza: distribuzione del gioco e attenzione a soffocare le iniziative altrui".

Brahim Diaz 5 "Non emerge in una partita molto fisica, con gli spazi che si stringono dalle sue parti. Messias (14' st) 5.5 Perde Osimhen sull'1-1" .

Leao 8 "Non fai in tempo a notare la leggerezza negli appoggi che regala il break del rigore e, nel finale, la irresistibile volata per servire a Giroud l'assist decisico. In mezzo la chiusura su Lozano, con brividi per il possibile rigore. Dopo il campionato, il Maradona lo esalta anche in Champions. Saelemaekers (39' st) ng".