Pagelle Milan-Udinese 0-1, i voti di Tuttosport: “Jovic disastroso”

Krunić : "Ammonito dopo 18 minuti, non riesce a incidere sul match, poi esce per un fastidio". Voto 5 .

Adli : "Causa il rigore su Ebosele in modo sciocco". Voto 5 .

Reijnders : "Qualche lampo e un’azione a inizio ripresa che è quasi un gol: troppo poco per il sei". Voto 5,5 .

Giroud: "Tolto dal centro dell’attacco è come se perdesse i superpoteri e tornasse umano. Rimesso al centro nella ripresa, al 90’ per poco non fa gol". Voto 5.