Pagelle Milan-Udinese, i voti di Tuttosport: Gigio, Theo e Leao flop

Milan-Udinese 1-1: le pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport’

Passo falso del Milan a ‘San Siro‘. Ieri sera, contro l’Udinese, il Diavolo ha soltanto pareggiato, 1-1, salvandosi contro i friulani al 97′ su calcio di rigore nella 25^ giornata di Serie A. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Udinese, il migliore in campo

Franck Kessié, voto 6,5: “Per 90′ fa il compitino, forse preoccupato da de Paul. Ma è freddo a realizzare un rigore pesantissimo al 96′”.

Pagelle Milan-Udinese, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 5,5: “Aveva detto che il Milan era quello di Roma e non quello delle precedenti settimane: ieri sera si è rivisto il Milan pre Olimpico … Pesano le assenze in avanti di Ibra e Calhanoglu”.

Pagelle Milan-Udinese, bella prova di Kjær

Simon Kjær, voto 6,5: “Dopo un minuto crolla a terra su un angolo in proprio favore per un colpo al ginocchio destro: tanta paura, ma niente di grave. Poi fa in pieno il suo dovere”.

Pagelle Milan-Udinese, appena quattro sufficienze

Voto 6, quindi, per Pierre Kalulu (“Spinge molto, anche se a volte difetta di precisione nell’ultimo passaggio”), Davide Calabria (“Non è al meglio, ma prova più volte il tiro”), Alessio Romagnoli (“Miracoloso il suo intervento sulla linea per negare il gol a Nestorovski, ma poi viene schiacciato da Becão”), Sandro Tonali (“In un Milan che non brilla nella prima frazione, lui c’è: tonico e ispirato”).

Pagelle Milan-Udinese, le delusioni rossonere

Voto 5,5, a seguire, per Soualiho Meïte (“Si presenta con un sinistro a giro che Musso ben devia, poi va a singhiozzo”) e 5 per tanti altri rossoneri. A partire da Gigio Donnarumma (“Sul gol di Becão è colpevole”), Samu Castillejo (“Un paio di conclusioni che impegnano Musso, ma tante scelte che spesso rallentano”), Brahim Díaz (“Non è Çalhanoğlu e si sa, ma la manovra del Milan fatica quando manca il turco”), Jens Petter Hauge (“Non sfonda”) ed Ante Rebić (“Non riesce a far male. Ma suo il cross da cui arriva il rigore”).

Pagelle Milan-Udinese, Theo e Leao che flop!

Voto 4, infine, per Theo Hernández: “Nervoso e scostante: perde 30 palloni e ad inizio ripresa regala all’Udinese la palla del possibile vantaggio. Poi prova alcune delle sue sgroppate, ma non incide”. Male, da 4, anche Rafael Leão: “Il portoghese è nella versione indolente e molle. Così non può sostituire Ibrahimović”. Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>