Milan-Udinese, Kessié: “Due punti persi. Dobbiamo rialzare la testa”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Kessié nel post-partita

Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

“Oggi abbiamo cercato i tre punti, perché ne avevamo bisogno. Sono due punti persi, ma ci sono ancora tante partite. Dobbiamo rialzare la testa, alzare il livello. Andare più forte. Oggi non siamo andati bene. Dobbiamo gestire meglio la palla. Può capitare una partita così, ma dobbiamo rialzare subito la testa. Si gioca già tra tre giorni”.

"L'obiettivo del Milan, da inizio stagione, è andare in Champions. Facciamo di tutto, ma siccome siamo attaccati al primo posto dobbiamo lottare fino alla fine. Il rigore? Non è facile farli. Faccio tutto per dare una mano alla squadra. Quando calci, hai due possibilità. Non devi avere paura, o fai gol o sbagli", ha concluso Kessié.