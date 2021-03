Milan-Udinese 1-1: gol e highlights (25^ giornata Serie A) | Video

Milan-Udinese 1-1: gol e highlights della partita di ‘San Siro’

Solo un pareggio, 1-1, per il Milan di Stefano Pioli a ‘San Siro‘ contro l’Udinese di Luca Gotti. Partita non bella, quella dei rossoneri, un deciso passo indietro rispetto la gara vinta appena qualche giorno fa allo stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma.

Udinese avanti al 68′ grazie ad un colpo di testa di Rodrigo Becão, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Rodrigo de Paul. Male, però, Gigio Donnarumma che si è fatto passare il pallone tra le gambe.

Quando tutto sembrava perduto per il Milan, cross di Ante Rebić dalla sinistra, fallo di mano, incredibile, di Jens Stryger Larsen e calcio di rigore sacrosanto per il Diavolo. Al 97′, dagli undici metri, Franck Kessié non ha sbagliato.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Udinese, gara disputatasi a ‘San Siro‘.

Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>