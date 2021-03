Milan-Udinese, Pioli: “Senza qualità e ritmo. Mezzo risultato positivo”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Pioli a ‘DAZN’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

Sul pareggio di oggi: “Volevamo vincere questa partita, non ci siamo riusciti. Peccato. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà contro una squadra che si chiude tutta dietro. Servivano più velocità e più qualità nell’uno contro uno”.

Sulla prova del suo Milan: “Ho visto tanta generosità, tanta volontà, ma ad un certo punto della partita poca lucidità. Ma non mancanza di determinazione e convinzione. Sono mancate qualità e ritmo”.

Su come si riparte ora: “Si riparte dalla prossima partita, ogni partita fa storia a sé. Le difficoltà di oggi sono state diverse rispetto a domenica. Dovevamo muovere palla più velocemente. Nel primo tempo abbiamo vinto solo un duello, con Samu Castillejo, e per poco non facevamo gol. La squadra non voleva perdere questa gara, è stata premiata per la determinazione di aver cercato un risultato positivo”.

Sulla brutta prova di Rafael Leão: “Mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. Conosco le loro qualità. Rafa ha caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi, ad andare in velocità. Quando trova difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per andare ad attaccare i loro difensori. Eravamo senza i due veri centravanti in organico, Leão ed Ante Rebić fanno fatica quando trovano spazi ridotti ed intasati”.

Sull’infortunio di Sandro Tonali: “Uscito precauzionalmente, ha sentito un flessore rispetto all’altro. Mi auguro che abbia sentito bene. Le partite sono tante, più scelte ho da fare meglio è per tutti”.

Sulla papera di Gigio Donnarumma: “Sinceramente non abbiamo ancora parlato del gol preso. Palla abbastanza lenta, gli sono passati davanti due avversari e non l’avrà vista. Ma ci ha salvato tante volte … Mezzo risultato positivo, non è quello che volevamo. Adesso riprendiamo la nostra corsa”.

Su come ha visto la partita Zlatan Ibrahimović: "Sinceramente non ho sentito Zlatan. Chi non gioca aiuta sempre i compagni, non siamo usciti soddisfatti da questa gara, non sarà uscito soddisfatto dallo stadio neanche lui".