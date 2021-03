TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 4 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con un eloquente ‘Il Milan stecca, l’Inter gode”. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, pareggiano 1-1 a ‘San Siro‘ contro l’Udinese. Papera di Gigio Donnarumma sul colpo di testa di Rodrigo Becão, pareggio su rigore al 97′, grazie a Franck Kessié. Un penalty regalato da Jens Stryger Larsen in maniera incredibile.

In alto, sotto la testata, si parla di Weston McKennie, che la Juventus ha riscattato in via definitiva dallo Schalke 04, e di Manuel Locatelli, primo obiettivo dei bianconeri per l’estate di calciomercato. Sale, nel frattempo, al terzo posto in classifica l’Atalanta dopo il 5-1 interno sul Crotone. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>