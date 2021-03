Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (04/03/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, dedica ampio spazio a Milan ed Inter. I rossoneri, infatti, non vanno oltre l’1-1 interno contro l’Udinese. Un rigore di Franck Kessié al 97′ salva la squadra di Stefano Pioli dalla sconfitta. E stasera, vincendo a Parma, i nerazzurri di Antonio Conte potrebbero andare a +6 in classifica, mettendo, dunque, una seria ipoteca sulla vittoria dello Scudetto. Bene, ieri, l’Atalanta (5-1 sul Crotone) e blitz esterno della Roma (1-2) sul campo della Fiorentina. Il tutto mentre la Juventus ha comunicato il riscatto di Weston McKennie dallo Schalke 04.

