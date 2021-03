Calciomercato Milan – Duello con il Liverpool per il nuovo difensore | News

Calciomercato Milan: il piano di Maldini per la difesa

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, pensa già a come migliorare la rosa rossonera nel calciomercato estivo 2021. Ci sarà, infatti, più di qualche cambiamento nell’organico attualmente a disposizione di Stefano Pioli, qualunque sia il risultato finale dei rossoneri in Serie A.

Non sarà riscattato Diogo Dalot, che tornerà al Manchester United per fine prestito e, pertanto, verrà ingaggiato un nuovo terzino. Presumibilmente sinistro, visto che a destra c’è già Pierre Kalulu mentre, sul versante opposto, Theo Hernández non ha sostituti naturali nel suo ruolo.

Ma è nel reparto dei difensori centrali che il Milan prevede di operare molto in sede di calciomercato. Si potrebbe, infatti, configurare una cessione del capitano, Alessio Romagnoli, per favorire, con i proventi di questa operazione, il riscatto del positivo Fikayo Tomori dal Chelsea.

Ma come ‘tappare’, a quel punto, il buco che si creerebbe con la partenza del numero 13? Semplice, con un centrale di qualità ed affidabilità a costo zero. Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘larazon.es‘, il Milan ed il Liverpool si sarebbero messi sulle tracce di Aïssa Mandi, classe 1991, difensore algerino che, dalla stagione 2016-2017, gioca in Liga nella fila del Betis.

Ex Reims, in Francia, Mandi è un difensore centrale di 184 centimetri, in possesso anche del passaporto francese e quindi tesserabile come comunitario. Il suo ingaggio, a parametro zero giacché il suo contratto con il club andaluso scadrà il prossimo 30 giugno, consentirebbe dunque al Milan di destinare le proprie risorse economiche nel rafforzamento di altri settori della propria rosa.

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, ha spiegato come la società biancoverde stia parlando con l’agente di Mandi per convincerlo a prolungare il suo contratto, ma il calciatore, attratto dalle sirene dei rossoneri e dei ‘Reds‘, ci starebbe seriamente pensando su prima di accettare. Allettato da una nuova, stimolante avventura in Italia o in Inghilterra.

Dopo quello per Ozan Kabak, vinto dalla squadra di Jürgen Klopp, dunque, altro duello di calciomercato tra Milan e Liverpool. Stavolta per Mandi. Chi lo vincerà? Per l’attacco, intanto, il Milan del futuro ha in mente un nome ben preciso >>>