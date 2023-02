Pagelle Milan-Torino, i voti di Tuttosport: “Tatarusanu il migliore”

Brahim Díaz: "L'input di Pioli ai centrali è andare dritto per dritto a cercarlo nella speranza che inventi qualcosa. Idea che cozza con la fisicità dei granata che non lo fanno mai girare con le buone e pure con le cattive eccezioni fatta eccezzione per la palla gol che confeziona per Giroud". Voto 5,5.