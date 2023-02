Pagelle Milan-Torino 1-0: Giroud imperioso. Segnali da Theo

PAGELLE MILAN-TORINO - Un primo tempo molto timido quello del Milan contro il Torino. I rossoneri sono scesi in campo poco cattivi e non sono riusciti a portare pericoli alla porta granata. L'unica nota positiva quella di non aver subito un gol nel primo tempo. Ripresa molto più pimpante con un Theo Hernandez molto propositivi i rossoneri cambiano faccia e ritrovano la vittoria. Decisivo il colpo di testa imperioso di Giroud. Tre punti d'oro.