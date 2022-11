Pagelle Milan-Spezia, i voti del ‘CorSport’: Tonali decisivo, Tata immobile

Gabbia 6 : Nzola gli ruba il tempo ma per sua fortuna non colpisce a botta sicura.

Bennacer 6,5: pennella l’assist per il gol di Theo come se fosse tutto semplice, in realtà disegna una parabola spettacolare. Pioli non rischia e lo toglie alla ripresa perché ammonito. Tonali (1’ st) 7: entra con la testa giusta, subito aggressivo sui portatori di palla dello Spezia. Trova un gol spettacolare ma gli viene cancellato. Pesca Giroud con un bellissimo cross in area. Decisivo.