Pagelle Milan-Sassuolo, i voti di Tuttosport: Gabbia-Calabria disastri

Le pagelle di Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-5, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Sassuolo 2-5, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Tătărușanu: "Parte bene, deviando con un gran riflesso il tiro di Laurienté. Poi inizia la grandinata: prende un gol sul suo palo e dà sempre la sensazione di estrema precarietà. Il compito di sostituire Maignan si è rivelato per lui un Everest". Voto 4,5.

Calabria: "Mette la pietra tombale ai propositi di rimonta atterrando Laurienté in area al 1’ del secondo tempo: errore non da capitano (alla 200ª col Milan: compleanno infausto). Errore gravissimo che cancella l’assist vincente a Giroud sull’1-2". Voto 4.

Kalulu: "La difesa del Milan sembra l’orchestrina del Titanic e, anche se non commette errori specifici, pure lui va a fondo". Voto 5.

Gabbia: "Sul primo gol, a Berardi basta cambiare passo per sgusciargli via, mentre sul secondo è Frattesi ad andargli via". Voto 4.

Theo Hernández: "Sul quinto gol del Sassuolo perde palla in modo osceno e, tranne l’assist in avvio per il gol annullato a Giroud, non fa una cosa buona neanche per sbaglio". Voto 4.

Tonali: "Gli avversari gli sfrecciano un po’ da tutte le parti: carta velina". Voto 4,5.

Krunić: "Fa la bella statuina sul secondo gol del Sassuolo e, più in generale, non fa mai muro a protezione dei centrali là dove un tempo pasteggiava Kessié ...". Voto 4,5. Dal 70' Pobega: "L’inutile ammonizione presa al 95’ fotografa la sua prestazione". Voto 5.

Saelemaekers: "Combina poco ed è nervosetto". Voto 4,5. Dal 70' Messias: "Evanescente". Voto 5.

De Ketelaere: "Paga per tutti ma nel primo tempo era stato tra i meno peggio, pur senza fare grandi cose". Voto 5,5. Dal 46' R. Leão: "Prende fischi quando abbozza un colpo di tacco e - al netto di un bel pallone consegnato a Rebić - non dà la svolta che 'San Siro' attendeva dopo il suo ingresso a inizio ripresa". Voto 5.

Rebić: "Il V.A.R. gli toglie un gol e lui, poco dopo, se ne divora uno. Nel primo tempo aveva rischiato il rosso con una sbracciata su Rogério". Voto 5. Dal 70' Origi: "Segna un gol bellissimo grazie a una parabola deliziosa". Voto 6.

Giroud: "Segna un gol buono (il 6° in campionato), gliene viene annullato uno per fuorigioco e lotta con piglio gladiatorio. Però è lui a perdere Berardi sul terzo gol". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Sbaglia a non mettere un centrocampista in più viste le difficoltà difensive, sbaglia a non dare fiducia a Thiaw anziché a Gabbia, sbaglia a sostituire De Ketelaere. E il Milan dal 1997 non incassava 5 gol in casa. Notte fonda". Voto 4.