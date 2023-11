Pagelle Milan-PSG, i voti del CorSport: Theo Hernández fa l’assist

Calabria: "Su Mbappé meglio lui, per attenzione e concentrazione, del Kalulu dell’andata. Un partitone da capitano vero". Voto 7.

Thiaw: "Tiene il centro dell’area con padronanza". Voto 6,5.

Tomori: "Un solo errore, sul gol: Marquinhos lo supera di testa per piazzare la palla buona per Škriniar. Ma poi nessun tremore, domina la sua area con forza e lucidità". Voto 7.

Theo Hernández: "E’ una serata in cui Theo mette forza (per attaccare) e applicazione (per difendere). Dalla sua parte c’è uno scatenato Dembélé, per 45’ lo soffre, ma poi riparte e piazza il cross per il gol di Giroud". Voto 7.

Musah: "Battaglia a tutto campo, senza mai mollare. Prende il giallo e salterà il Borussia". Voto 7. Dall'84' Krunić: "Non giudicabile". Senza voto.

Reijnders: "Gira intorno a Vitinha, così si dedica più alla fase difensiva che alla costruzione". Voto 6,5.

Pulisic: "Molta buona volontà, ma resta ai margini della partita". Voto 6. Dal 92' Florenzi: "Non giudicabile". Senza voto.

Loftus-Cheek: "C’è un errore che per sua fortuna non pesa in una partita che l’inglese gioca da straordinario protagonista. E’ difficile comprendere la ragione per cui, marcando a uomo Škriniar sull’angolo di Vitinha, si faccia attrarre dalla palla e si stacchi dall’ex interista. Ma il resto della sua partita è un inno al calcio tecnico, dinamico, fisico e tattico. Prestazione da applausi". Voto 7.

R. Leão: "A furia di ripetergli che si deve svegliare, che queste devono essere le sue partite, ecco il vero Leão, il giocatore che può raggiungere livelli straordinari se solo riuscisse a mettersi in testa quanto è forte. Il gol è una prodezza nella conclusione e nella costruzione, con quello strappo micidiale che manda fuori giri Marquinhos e Hakimi, non proprio due pivelli. Dopo il gol resta su livelli altissimi e, incredibile ma vero, dà un aiuto anche dietro. A 10’ dalla fine, altro scatto micidiale che porta Škriniar al giallo. Partita pazzesca". Voto 8,5. Dall'84' Okafor: "Entra e ha due occasioni per chiuderla". Voto 6.

Giroud: "Ma quanti anni ha Olivier? Di sicuro non 37. Segna il gol decisivo e, con quella sberla in diagonale, crea le premesse per la rete di Leão. E’ potente, è grintoso ed è tecnico. Serata straordinaria per un francese contro la squadra della sua capitale". Voto 8.

Mister Pioli: "La vittoria che ci voleva nella partita perfetta, anzi, nella doppia partita perfetta, la prima (di un’ora) giocata con una qualità straordinaria, la seconda (di mezz’ora) giocata col cuore e la testa". Voto 8. LEGGI ANCHE: Milan, crisi tra Elliott e RedBird? Ordine punge sui social >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.