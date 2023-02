Pagelle Monza-Milan 0-1, i voti della Gazzetta: “Bella scoperta Messias”

Messias : "Bella scoperta questo Messias capace di reggere il peso di un’intera fascia, di spalmarsi su 70 metri e di accentrarsi per liberare il sinistro dello 0-1. Peccato che duri un’ora scarsa, ma non si può avere tutto". Voto 7 .

Theo Hernández : "Il roboante Theo è rientrato in sé. È inevitabile però togliergli mezzo voto per il gol fallito davanti a Di Gregorio". Voto 6,5 .

De Ketelaere : "Non per accanimento, ma per amore di verità: l’ennesimo gol sbagliato, fragorosamente a due passi dalla porta. Il demone dello sciagurato Egidio (Calloni) si è impossessato di lui". Voto: 5.

Mister Pioli: "Complimenti per la metamorfosi. Il Milan ha introiettato con rapidità il cambiamento di sistema. Certo, non è più bello come un anno fa. Pioli ha scelto il realismo e pazienza per la sofferenza" . Voto 6,5.