Pagelle Milan-Juventus, i voti del CorSport: Bennacer d’oro

Le pagelle di Milan-Juventus 2-0, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu: "Lucido e attento negli interventi e nelle uscite. Gioca una partita con più fiducia nei propri mezzi". Voto 6.

Kalulu: "Pioli ha studiato una difesa in grado di contenere le punte più gli inserimenti di Cuadrado e Kostić. Kalulu interpreta nel modo migliore il ruolo di terzino accentrandosi spesso per dare una mano ai centrali". Voto 7.

Gabbia: "Qualcuno pensava al confronto di qualche anno fa a Firenze, ma ieri sera è stato diverso. Gabbia gioca una gara attenta e subisce poco l’avversario". Voto 6,5.

Tomori: "Sceglie una partita speciale per trovare la prima rete in questa stagione ma la Juve gli porta bene, è la seconda marcatura ai bianconeri. Partita sontuosa". Voto 7,5.

Theo Hernández: "Torna da capitano dopo l’infortunio e Pioli gli disegna un ruolo particolare. In fase di possesso ha licenza di accentrarsi e inserirsi in area come attaccante aggiunto". Voto 7.

Tonali: "Con l’aiuto di Pobega prima e Krunić nella ripresa, ha più licenza di offendere. Spesso gioca sulla fascia destra per aiutare Kalulu e l’esterno alto. Gara molto intelligente". Voto 6,5.

Bennacer: "Una trottola in mezzo al campo. I bianconeri non gli strappano mai il pallone dai piedi". Voto 7. Dall'84' Vranckx: "Non giudicabile". Senza voto.

Brahim Díaz: "Il secondo gol del Milan è tutto merito suo. Conquista palla a metà campo e s’invola verso la porta di Szczęsny. Una rete spettacolare che fa impazzire San Siro". Voto 7,5. Dal 65' De Ketelaere: "Gioca nel ruolo di esterno, questa volta entra meglio, con più cattiveria agonistica". Voto 6.

Pobega: "È la sorpresa tattica di Stefano Pioli. Fuori De Ketelaere per un centrocampista aggiunto che faccia da schermo ai due mediani. Gioca una gara di grande personalità". Voto 6,5. Dal 59' Krunić: "Ha una bella chance di testa per chiudere il match ma non la sfrutta". Voto 6.

Leão: "Il primo vero pericolo per la Juventus lo crea lui con un colpo di tacco che scheggia il palo. Il secondo legno lo colpisce con una botta dalla distanza". Voto 7. Dall'84' Origi: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Tanto lavoro di sponda per l’inserimento dei compagni, su una sua conclusione a fine primo tempo nasce la rete dell’1-0 di Tomori". Voto 6. Dal 65' Rebić: "Cerca spesso la giocata ma non gli riesce. Entra con voglia e determinazione". Voto 6.

Mister Pioli: "Modifica il Milan cambiando quattro uomini rispetto a Londra cercando di avere più equilibrio". Voto 7,5. Tutto quello che c'è da sapere sul 2-0 del Milan contro la Juventus >>>