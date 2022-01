Pagelle Milan-Juventus 0-0: Messias invisibile, Tonali c’è sempre

PAGELLE MILAN-JUVENTUS - Una partita poco esaltante per meriti e demeriti di entrambe le squadre. Il Milan prova ad attaccare soprattutto nel primo tempo, ma trova una Juventus come sempre ordinata in fase difensiva. I più pericolosi sono Rafael Leao e Theo Hernandez, che provano a scaricare in porta diversi tiri violenti, ma non con la dovuta precisione. Un secondo tempo scialbo, con pochissimi squilli e poca voglia di vincere davvero una partita che sarebbe stata fondamentale. Nelle prossime schede le nostre pagelle dei rossoneri.