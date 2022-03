Pagelle Milan-Empoli 1-0: delizia Kalulu, Kessie non c’è

PAGELLE MILAN-EMPOLI - Missione compiuta, Inter a -5 in classifica almeno per una notte grazie ad una vittoria importantissima. C'è ancora molto da migliorare a livello di atteggiamento con le cosiddette piccole, perché il Milan non è mai riuscito a chiudere il discorso, mantenendo l'Empoli sempre in partita e, di conseguenza, rischiando fino all'ultimo. Ottima la prova della difesa, meno dell'attacco. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!