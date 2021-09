Pagelle Liverpool-Milan, i voti di Tuttosport. Maignan fenomeno

Le pagelle di Liverpool-Milan 3-2, gara della 1^ giornata della Champions 2021-2022. I voti dei rossoneri per 'Tuttisport"

Le pagelle di Liverpool-Milan 3-2 , partita valida per la 1^ giornata della Champions League 2021-2022 , secondo Tuttosport oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, Mike Maignan , che prende 7,5. Ecco ol giudizio "Fenomeno sul rigore, reattivo sulla ribattuta. E' nata una stella e Donnarumma se ne stia pure a Parigi". Stesso voto per Kessie : "Un gigante, non a caso la Premier gli sta facendo una corte serrata. E' l'unico che riesce a non farsi sovrastare dalla forza e dall'impeto inglesi". Mezzo voto in meno per Ante Rebic.

Il peggiore in campo è Bennacer, che prende 5 ("Alla fine gioca lui e non Tonali. Al di là del rigore provocato con un braccio galeotto non ha ancora la condizione per reggere questi ritmi"). Insieme all'algerino c'è anche TheoHernandez ("Imbarazzante il suo avvio con Salah che fa ciò che vuole. Una gruviera per tutto il primo tempo, a parte una sgroppata delle sue sul gol di Brahim Diaz). Stesso voto anche per Florenzi, subentrato nel secondo tempo: "Non entra in partita, ha responsabilità sul gol di Henderson). Mezzo voto in più per Calabria e Saelemaekers. Di seguito tutti i voti nel dettaglio