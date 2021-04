Pagelle Lazio-Milan: debacle rossonera, si salvano in pochissimi | Serie A News

Le pagelle di Lazio-Milan, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione

Peppe Gallozzi

LA PARTITA PAGELLE LAZIO-MILAN - Un Milan irriconoscibile crolla 3-0 sotto i colpi della Lazio all'Olimpico. Dopo il vantaggio di Correa nella prima frazione, lo stesso attaccante biancoceleste raddoppia nella ripresa. Il punto esclamativo sulla gara lo mette Immobile nei minuti finali. In casa rossonera tante insufficienze.

G. DONNARUMMA — PAGELLE LAZIO-MILAN - Colpito a freddo da Correa, il portiere rossonero si riscatta poco dopo con un intervento da campionissimo su Immobile. Altre parate si susseguono anche nella ripresa e, probabilmente, evitano un passivo più ampio per un Milan apparso troppo sbilanciato. VOTO: 6

CALABRIA — PAGELLE LAZIO-MILAN - Non riesce ad essere pericoloso e dalla sua parte si limita a presidiare la corsia di competenza più che attaccare. Le discese di Lulic talvolta creano scompiglio ma più che altro perchè non vengono contenute dalla prima linea dei centrocampisti apparsa molto in difficoltà VOTO: 6 Dal 69' Dalot

KJÆR — PAGELLE LAZIO-MILAN - Meglio di Tomori ma anche lui in difficoltà rispetto al solito. Con il passare dei minuti acquisisce sicurezza e si scrolla di dosso qualche indecisione ma non è quello di inizio stagione. Si segnala anche per qualche cross in proiezione offensiva nel tentativo di scuotere i compagni VOTO: 6 Dal 72' Romagnoli

TOMORI — PAGELLE LAZIO-MILAN - Serata da incubo per il centrale rossonero che dopo la brutta esperienza con Raspadori si trova a fronteggiare un Correa in stato di grazia. Nel corso dei novanta minuti l'attaccante biancoceleste lo scherza ripetutamente facendone emergere limiti che non si erano visti nelle scorse settimane VOTO: 4,5

THEO HERNÁNDEZ — PAGELLE LAZIO-MILAN - Stringe i denti per essere in campo e le condizioni non sono certo delle migliori. Inizialmente accusa tantissimo la verve di Lazzari poi cerca di prendere le misure ma non è il solito Theo. Una sola sgroppata degna di nota, fermata con le cattive da Acerbi. Per il resto pochissimo altro VOTO: 5

BENNACER — PAGELLE LAZIO-MILAN - Serata da dimenticare anche per lui con errori banalissimi e di scarsa concentrazione che non sono assolutamente dal lui. Nel 1-0 di Correa tutto parte da una sua palla persa in un modo scellerato. Per il resto non si segnala per particolari acuti. Insufficiente, va ritrovato. VOTO: 5 Dal 69' Tonali

KESSIÉ — PAGELLE LAZIO-MILAN - Non errori determinanti ma tante macchie in una partita dove il carrarmato conferma il calo già emerso nelle precedenti gare. Tante palle perse, pochi recuperi rispetto a quelli ordinari, filtro quasi inesistente. Non è un caso che con la sua flessione sia coinciso anche il calo del Milan VOTO: 5,5

SAELEMAEKERS — PAGELLE LAZIO-MILAN - Ogni partita la sua pagella potrebbe essere copiata e incollata. Tanto fumo e pochissimo arrosto per il biondo esterno rossonero. Per darsi da fare si da da fare, l'impegno non manca ma all'atto pratico le occasioni create sono molto poche. In alcuni frangenti avrebbe anche la possibilità di tirare in porta ma l'incisività non è quella idonea VOTO: 5,5 Dal 62' Brahim Diaz

ÇALHANOGLU — PAGELLE LAZIO-MILAN - Qualitativamente dai suoi piedi nasce comunque qualcosa e dopo pochi secondi l'occasione più nitida capita proprio al turco. Pian piano finisce per spegnersi e farsi prendere dal nervosismo, anche per via di un arbitraggio severissimo che non gli concede nulla. Sufficiente, non di più VOTO: 6

REBIĆ — PAGELLE LAZIO-MILAN - Agisce sull'out di sinistra ma spesso e volentieri si assenta dalla partita risultando troppo lontano dal fulcro del gioco. Palla al piede prova a inventare qualcosa ma gli effetti non sono mai quelli sperati. Avrebbe mezzi per fare molto di più e magari caricarsi la squadra sulle spalle senza Ibrahimovic VOTO: 5

MANDZUKIĆ — PAGELLE LAZIO-MILAN - Altra bocciatura per un giocatore che è ancora lontanissimo parente di quello apprezzato in tutti gli anni precedenti a Torino. Lento, macchinoso e prevedibile non riesce mai a rendersi pericoloso nè palla a terra nè sul gioco aereo dove, invece, dovrebbe primeggiare. In ritardo VOTO: 4,5 Dal 62' Leao

I SUBENTRATI — PAGELLE LAZIO-MILAN - Dal 62' Brahim Diaz La volontà di provare a cambiare qualcosa va a sbattere con la realtà trovandosi davanti tutti i limiti fisici e tecnici VOTO: 5,5

Dal 62' Leao Non prende mai la palla, indisponente come spesso accade. Questo Leao al Milan non serve nella maniera più assoluta VOTO: 5

Dal 69' Tonali Cerca di combattere mettendo gambe e polmoni, si segnala anche per una bella conclusione da fuori area. Uno dei meno peggio VOTO: 6

Dal 69' Dalot Qualche buona discesa e nulla più. Troppo poco per lasciare un segno sulla partita 5,5

Dal 72' Romagnoli Ritrova il campo ma la serata non è certo delle più fortunate VOTO: 5,5

MISTER PIOLI — PAGELLE LAZIO-MILAN - Il Milan è spento, abulico, svogliato. Non è il Milan ammirato nella prima di campionato e forse non ne è nemmeno un lontano parente. Adesso la squadra è visibilmente in difficoltà e rischia un harakiri pazzesco. Deve riprendere il timone al più presto per evitare quello che sarebbe un disastro a tutti gli effetti VOTO: 5