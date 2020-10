Pagelle Celtic-Milan, i voti di Tuttosport: Ibrahimovic, basta la presenza

Pagelle Celtic-Milan, i voti di Tuttosport

PAGELLE CELTIC-MILAN – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha stilato le pagelle di Celtic-Milan di Europa League, gara terminata 1-3 per i rossoneri. Il Diavolo è così giunto all’ottavo successo consecutivo in otto gare stagionali tra campionato e coppe. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il quotidiano torinese.

Pagelle Celtic-Milan, il migliore in campo

Brahim Díaz, voto 7 in pagella, giudicato migliore calciatore rossonero al ‘Celtic Park‘ dal quotidiano torinese. “Parte frenato, non cerca mai l’uno contro uno, che pure potrebbe dargli buone soddisfazioni. Appena accende il suo talento, firma un gol delizioso che conferma tutte le sue qualità”.

Pagelle Celtic-Milan, che gara del ‘Presidente’

Franck Kessié, centrocampista ivoriano, sulla falsariga di Brahim Díaz. L’ex atalantino, premiato con un 7 in pagella, secondo ‘Tuttosport‘ “conferma, anche in campo internazionale, la sua crescita esponenziale. Padrone assoluto del centrocampo, anche laddove Tonali, almeno inizialmente, non arriva”. 7 anche per Jens Petter Hauge: “Un gol che testimonia la bontà del suo acquisto”.

Pagelle Celtic-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6,5 in pagella per il quotidiano torinese. Questa la motivazione: “Un’altra prova da squadra matura per il suo Milan che, ormai, da mesi non sbaglia più un colpo. Ora nemmeno in Europa“.

Pagelle Celtic-Milan, Ibrahimovic trascina i compagni

Sufficienza piena, voto 6,5 in pagella, per Samu Castillejo (“Importante il suo assist per Krunic ed il suo pressing asfissiante appena il Celtic prova a ripartire palla al piede. Si vede che nella ripresa ha un po’ il fiatone”), lo stesso Rade Krunic (“Primo gol con la maglia del Milan dopo una stagione tutta in salita. Un premio alla sua abnegazione ed al suo farsi trovare sempre pronto”) e per Zlatan Ibrahimovic. “Dopo la doppietta nel derby fa gli straordinari anche in coppa. La sua sola presenza basta a preoccupare anche il Celtic, pur in una serata senza squilli eccessivi”.

Pagelle Celtic-Milan, tante sufficienze tra i rossoneri

‘Tuttosport‘ ha dato un 6 in pagella a molti calciatori del Milan impegnati al ‘Celtic Park‘. Gigio Donnarumma ha trascorso una serata da “spettatore aggiunto”, Simon Kjær non ha avuto difficoltà dinanzi un attacco, quello scozzese, definito “spuntato”. Medesimo voto anche per il capitano Alessio Romagnoli e Theo Hernández (“Avrebbe dovuto spingere un po’ di più”). Sandro Tonali, invece, “un po’ timido, almeno inizialmente. Sente la responsabilità ed il peso della maglia. Secondo tempo in crescita”. Infine, sufficienza anche per Ismäel Bennacer e Rafael Leão.

Pagelle Celtic-Milan, le note dolenti

Da senza voto la prestazione di Alexis Saelemaekers, nonostante l’assist per il terzo gol rossonero firmato da Hauge. Prestazione giudicata, invece, da 5,5 in pagella quella di Diogo Dalot. Questa la motivazione dell’insufficienza data al terzino destro portoghese: “Esordio nel Milan, con qualche passaggio sbagliato di troppo. Avrà tempo per crescere e dimostrare quella personalità che ieri sera non si è vista”. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI MISTER PIOLI >>>